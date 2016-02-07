Сделать 3 простых баннера для группы вк

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт18 заявок256 просмотров

Необходимо сделать 3 баннера для Акций группы ВК(сауна) размером 824x240. С тематическим фоном и текстом.

Яркие, Красивые, Понятные.

9 лет назад
seosol
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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