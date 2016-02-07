Сделать 3 простых баннера для группы вк

Нужно нарисовать (сделать коллаж) для двух баннеров + добавить промо-текст. Нужные изображения можно взять из свободного доступа в интернете. Размер баннеров - примерно 720 на 350. Баннеры будут использоваться только на сайте. Промо-текст предоставлю. В ...