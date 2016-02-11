Разработка баннера по TЗ

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Завершен5 заявок180 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо разработать по ТЗ 2 баннера в размерах 336x280 и 728x90. Исходники предоставили

Ссылка на ТЗ

9 лет назад
abwebseo
Андрей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Очень хорошо поработали с Виталием. По качеству, срокам и коммуникации не подвел. Умеет слушать, идти на компромиссы. Работаем дальше :)
Работалось с Андреем легко и приятно. Четкое задание, доброжелательность в общении и моментальная оплата. Рекомендую как надежного заказчика!!!

Заявки фрилансеров

SV-Group
Виталий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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