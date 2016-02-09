Нужна помочь по программе Google Web Designer

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Закрыт1 заявка177 просмотров

короче сделали баннер заказчику... все прекрасно, все работает.. гугл принимает... но при публикации на сайте или просмотре на компе поверх всего баннера размещается тоненькая черная рамка... причем она же перекрывает собою ту рамку, которую нарисовали на самом верхнем слое временной шкалы... я так понимаю, эта рамка показывает границы фрейма, который служит ограничителем для контента баннера копались в коде, но не нашли, как ее убрать или хотя бы перекрасить в нужный цвет или может при публикации этой рамки и видно не будет? кто что подскажет? встречались с такой проблемой?

9 лет назад
OlegSta
Олег 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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