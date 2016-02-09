Нужно сделать 10 однотипных баннеров для проекта. Дизайнеры welcome!
Нужна помочь по программе Google Web Designer
короче сделали баннер заказчику... все прекрасно, все работает.. гугл принимает... но при публикации на сайте или просмотре на компе поверх всего баннера размещается тоненькая черная рамка... причем она же перекрывает собою ту рамку, которую нарисовали на самом верхнем слое временной шкалы... я так понимаю, эта рамка показывает границы фрейма, который служит ограничителем для контента баннера копались в коде, но не нашли, как ее убрать или хотя бы перекрасить в нужный цвет или может при публикации этой рамки и видно не будет? кто что подскажет? встречались с такой проблемой?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно создать оригинальный, запоминающийся баннер для компании, предлагающей онлайн программу похудения и контроля веса NODIETS, сайт www.nodiets.co .Баннеры30 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать по ТЗ 2 баннера в размерах 336x280 и 728x90. Исходники предоставили Ссылка на ТЗЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо сегодня сделать банер в формате HTML 4 кадра, не сложныйЗавершен9 лет назад
Требуется динамические (не моргающие) GIF баннеры размером 88х31, 100х100 и 468х60 для рекламы сайта бесплатных объявлений http://edasogoroda.ruЗавершен9 лет назад
- $4
Необходимо сделать 3 баннера для Акций группы ВК(сауна) размером 824x240. С тематическим фоном и текстом. Яркие, Красивые, Понятные.Баннеры18 заявокЗакрыт9 лет назад
Анимированный баннер Размер: 468х60 рх Тексты: Диагностика за 1 день в Праге (можно: Диагностика за 1 день. Прага) - ссылка http://pragueclinic.eu/diagnostika/programmy-check-up ЭКО за 19 дней в Праге (ЭКО за 19 дней. ...Завершен9 лет назад
Создать 1 баннер как пример, исходя из прикрепленного брифа. Формат можно выбрать самостоятельно. https://yandex.ru/legal/banner_adv_rules/#f5 Если пример понравится, возможна дальнейшая работа (5 предложений по всем площадкам). Пример можно отрисовывать ...Баннеры3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно отрисовать баннер для сайта пластической хирургии. В слайдер на главную страницу. Потом потребуется 3 его ресайза. Прикачественном выполнении продолжим сотрудничество.Завершен9 лет назад