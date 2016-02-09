Баннеры для КМС Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт16 заявок259 просмотров

Требуется создать красивые анимированные _эмоциональные_ банеры для КМС адвордса, тематика туризм.

HTML-5, или GIF

Комплект по всем доступным форматам Google.

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Пишите в комментах цены и ссылки на портфолио.

Срок - неделя.

Наилучший способ оплаты - paypal, но др варианты также возможны.

Google AdsHTML
9 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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