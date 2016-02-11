Требуется создать красивые анимированные _эмоциональные_ банеры для КМС адвордса, тематика туризм. HTML-5, или GIF Комплект по всем доступным форматам Google. СТАТИКА НЕ НУЖНА, НЕ ЗАГРОМОЖДАТЕ СПИСОК ЗАЯВОК и не ...
Дизайн баннера и внутренней
Баннер и внутренняя страница сайта
https://docs.google.com/document/d/1ezhs2t89m9beuWWy7wuEkUI6GRJ-ZRuXmMSiT1t9zNc/edit#
Заявки фрилансеров
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