Создать 20 баннеров

короче сделали баннер заказчику... все прекрасно, все работает.. гугл принимает... но при публикации на сайте или просмотре на компе поверх всего баннера размещается тоненькая черная рамка... причем она же перекрывает собою ту рамку, которую нарисовали на самом верхнем слое ...