Требуется создать красивые анимированные _эмоциональные_ банеры для КМС адвордса, тематика туризм. HTML-5, или GIF Комплект по всем доступным форматам Google. СТАТИКА НЕ НУЖНА, НЕ ЗАГРОМОЖДАТЕ СПИСОК ЗАЯВОК и не ...
Нарисовать изображения для сайта
Коллеги, добрый день!
Требуется сегодня нарисовать статичный банер/изображение в стилистике сайта.
Первый заказ пробный, а вообще требуется десяток таких картинок.
В откликах указывайте примеры работ.
Заявки фрилансеров
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