Нарисовать изображения для сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт16 заявок186 просмотров

Коллеги, добрый день!

Требуется сегодня нарисовать статичный банер/изображение в стилистике сайта.

Первый заказ пробный, а вообще требуется десяток таких картинок.

В откликах указывайте примеры работ.

9 лет назад
msu95
Илья 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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