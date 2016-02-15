Туристичний баннер

Рекламируем сайт, онлайн-конкурс красоты https://www.dukascopy.com/land/miss2016-2/?lang=ru, нужен баннер для размещения в соц сетях, размер 1080 на 607 пикселей, но размещается баннер в ленте новостей одноклассников, поэтому итоговый размер будет меньше, и поэтому не нужно делать много ...