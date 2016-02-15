Требуется создать красивые анимированные _эмоциональные_ банеры для КМС адвордса, тематика туризм. HTML-5, или GIF Комплект по всем доступным форматам Google. СТАТИКА НЕ НУЖНА, НЕ ЗАГРОМОЖДАТЕ СПИСОК ЗАЯВОК и не ...
Туристичний баннер
запит на банер.
"Дорогою їде автобус, навколо нього Європейські пам'ятки архітектури
(використайте панорамні фото - Рим, Париж, Будапешт, Прага, Стокгольм
Таллінн Рига,...), поля з квітами (парк тюльпанів кейкенхофф), пейзажі
фйордів у Норвегії, пейзажі з морського узбережжя Словенія, Чорногорія
Хорватія.
Далі надпис: травневі свята у Європі з Танго Тревел і наші контакти
(сайт - tangotravel.com.ua).
Формат баннеров: gif, jpg
Размер: до 200 кб
970*90
Заявки фрилансеров
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