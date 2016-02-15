Туристичний баннер

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Закрыт15 заявок219 просмотров

запит на банер.

"Дорогою їде автобус, навколо нього Європейські пам'ятки архітектури

(використайте панорамні фото - Рим, Париж, Будапешт, Прага, Стокгольм

Таллінн Рига,...), поля з квітами (парк тюльпанів кейкенхофф), пейзажі

фйордів у Норвегії, пейзажі з морського узбережжя Словенія, Чорногорія

Хорватія.

Далі надпис: травневі свята у Європі з Танго Тревел і наші контакти

(сайт - tangotravel.com.ua).

Формат баннеров: gif, jpg

Размер: до 200 кб

970*90

9 лет назад
guest_14557186162182
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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