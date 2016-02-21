Срочно нужен баннер на сайт

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Завершен8 заявок254 просмотра

баннер  600Х80. В формате гиф. Три слайда. тематика автомобильная. Срочно. Оплата по окончании. от вас цена. Содержимое  Подбор картинки и текст.

Оплата или ЯД или карта

9 лет назад
nkvclub
61 год
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо, выдержан, корректен. Принял все правки, Молодец, сделал то что просили!
Сотрудничество прошло отлично. Всегда на связи. Моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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