Добрый день. Нужно заверстать открытку к празднику Наурыз как просыпается Семя (кукурузы или подсолнечника) Примеры во вложении
- $15Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Добрый день. Нужно заверстать баннер на улицу для Паба размером 3*2 м и тейбл тент (тема Кальян) для него же. Лого у Паба есть. Во вложении примеры баннеров ...Завершен7 лет назад
Верстка брошюры А4. 30 разворотов. Дизайн в основном согласно бренд-бука. Дизайн нескольких страниц предыдущей брошюры по ссылке http://dropmefiles.com/sXfs2Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Логотип. Название DEMEU TRADE (перевод поддержка/опора и торговля/поставки)Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Траспортная компания. Название: САПАТРАНС (сапа - качество, транс - траспорт). Директор хочет видеть, что-то связанное с дорогой, направлением. Лаконичный, креативный логотип. Цветовых предпочтений нет, но не более двух-трех цветов. Можно выделить в два цвета название, ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт8 лет назад
ДД! Есть макет 1/3 полосы. Нужно переверстать согласно новому стилю. Старый макет, Лого, иконки, картинки предоставляются.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Нужен банер Гифка в пикселях 780*80 - реклама семян подсолнечника,кукурузы. Лаконичный, схожий со стилем сайта. Пример сайта lgseeds.frБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть исходник, в нем нужно изменить размер, и сменить текст на другой язык. Во втором за основу берем 1 рол-ап и меняем картинку.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен перевод текста с французского на русский - ежегодное собеседование с непосредственным руководителем по итогам работы. Количество слов 2424.Переводы11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Нужен дизайн по примеру двух пресс-стен - одна на свадьбу, вторая на проводы невесты. Не очень сложный. Цветы, узоры, имена, даты...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $25
Подзаконный акт или свод правил применения обработки семян. 1500 слов. 1 деньЗавершен10 лет назад
Перевести на английский отчет "РЕЗУЛЬТАТЫ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА" - растениеводство, болезни с.х. культур. Количество слов 1850. Символов около 12000.Переводы24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется качественный юридический перевод договора услуг посредника. Кол-во слов не более 2000. Текст вышлю после выбора исполнителя.Завершен10 лет назад
перевод договора с русского на английский. не более 1000 слов. тематика - оказание услуг по проведению опытов, сельское хозяйство, растениеводство.Завершен10 лет назад
- $10
Верстка пресс стены "День рождение" в стиле "Джентельмен". Размер стены 2,5*3,25м.Завершен10 лет назад
- $30
В приложении идея. Хотелось что-то подобное первой картинке. Срок: 1 деньДизайн продукции10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить дизайн брошюры компании Формат: А4 книжный Разворотов: 10 включая обложку Плотный по информации. Много текста. Фото. 3-4 вида продукции - дизайн между продуктами схож. Фирменный цвет: красный ...Завершен10 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн ролл-ап 2*0,8 м. Частично шаблон имеется. Во вложении имеется более подробный запрос. Есть некоторые элементы со стоков.Завершен10 лет назад