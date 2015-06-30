lessatop

Асель Тапенова lessatop

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Дизайн Баннера 3*2 и тейбл тента для Паба
Благодарю, за интересный проект. Было приятно с Вами снова сотрудничать))
Отличная работа. Все красиво, аккуратно, минимум правок. Немного по срокам не уложились. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ark45
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Переделать макет для печати на новый стиль
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Отличная работа. Несколько вариантов. Всегда на связи. Быстрые правки. В срок. Советую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
lorelai891
35 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Gif-баннер 780*80 - реклама посевного материала
Все супер! оплата в срок, минимум правок, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Рекомендую. Краткость - сестра таланта, без лишних слов, все в срок, красиво, аккуратно.
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Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн двух пресс-стен - свадьба, проводы
Благодарю Вас за интересный проект) Приятный в общение и сотрудничестве заказчик. Хорошая постановка задачи, оплата в срок. Рекомендую)
Рекомендую, очень талантливый дизайнер. Выполнила все четко, в срок, красиво. Отлично сработано. Спасибо
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Broon
58 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Перевод подзаконного акта. 1500 слов.
Очень рад сотрудничеству, четкое задание и оплата в срок. Надеюсь на продолжение.
Рекомендую к сотрудничеству. Качественный перевод. Предлагает несколько вариантов перевода по контексту. Все в срок. Причем сроки были очень ограниченные. Спасибо
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