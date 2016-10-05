Юрий требовал кучу правок, которые не входили в ТЗ, пошёл ему на уступки, но и этого ему стало мало, решил придумать новые задания! В итоге начал требовать с меня 50% бюджета обратно, хотя работа была выполнена в полном объеме! Переписка есть! Всегда с опаской относился к заказчикам, без отзывов и в сервисе не больше недели, вот мои опасения и подтвердились! Не рекомендую, как заказчика! На будущее Юрию удачи и заработать побольше денег на проекты!!!