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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Все было выполнено быстро и красиво
Ответный отзыв
Спасибо! Хороший заказчик, рекомендую - всё чётко и по делу!
$20
9 баллов
8 лет назад
WordPress
Спасибо за проект, дезайн получился отличным
Ответный отзыв
Приятно работать с грамотным человеком! Всегда интересные проекты, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$10
3 балла
9 лет назад
Категорически не рекомендую! Портфолио исполнителя совершенно не соответствует уровню его работ, на чем он был пойман и в конечном итоге повел себя крайне неадекватно - отказался высылать исходники за оплаченную работу и закатил истерику. Итак, человеку было предложено долгосрочное сотрудничество для разработки огромного числа разнообразной промо-продукции для компании Фаберлик с важным условием - уровень цен должен быть ниже "разового обращения", что равно отношениям свободного дизайнера и студии. В качестве пробы предложена несложная работа и согласован бюджет. В рамках задачи приведены примеры того, как делать нельзя. И вот тут началось самое интересное - посыпались предложения хуже уровня "антипримеров": - как нельзя: s.mail.ru/71K4/sTNHsX7X2 - что сделано: s.mail.ru/2efc/H5rapER6J + s.mail.ru/Jgb8/KBHgCcoHZ Уже на этом первом этапе я понял, что тут что-то не так, но дал исполнителю второй шанс - взял "управление" в свои руки, сказал, как и что нужно сделать. Результат получился более-менее приемлемым, но диссонанс с уровнем портфолио все же сохранился. После пары-тройки неудовлетворительных итераций, вынужден был остановить работу. Корректно предложил вернуть 50% от одного (!) последнего этапа. Предложение было рациональным, т.к. этап был на начальной стадии, но исполнитель имел желание его продолжить, я - уже нет. К возврату причиталось всего-навсего $12.5 - просто смехотворная сумма. Вот тут у исполнителя и сорвало крышу - он начал мне угрожать, что не вышлет исходники, если я оставлю отрицательных отзыв. Дальше больше - Александр вообще пустился во все тяжкие, начал оскорблять, и "побежал" сам закрывать задачу, настрочив первым отрицательный отзыв. Свой отзыв я пишу уже спустя 3-4 дня и то, только из принципиальных соображений. Люди, порой ведут себя безнаказанно, считая, что скрываясь за сетью Интернет, можно творить, что угодно. Нет нельзя. Человек лишил меня денег, времени и исходников. Я указал ему на то, что это соседствует с мошенничеством. В итоге сегодня было написано заявление в милицию, пусть знает цену своего поступка. - вся переписка с момента остановки проекта: cloud.mail.ru/public/LcfR/Rskh8PB5H - оскорбления, которыми он сам же и "расписался" в низком качестве своих работ: s.mail.ru/4oU7/9NPHuzWZ9 и несоответствии портфолио - реализованная угроза: s.mail.ru/GWPC/hLCoPh44g Чуть не забыл. Бюджет составил $65, но исполнитель объявил на сайте только $10. Оказывается, что дизайнеры платят с этой суммы вознаграждение сайту weblancer, а в правилах прописано, что и заказчик несет ответственность за неверный бюджет, что влияет на разрешение споров. PS. Дизайн - довольно тонкая субстанция. Нравится, не нравится - очень субъективное мнение. В данном конкретном случае, результат крайне неудовлетворительный, реакция исполнителя - вообще неадекватная. Я то же неплохо владею фотошопом, но дизайнером себя не называю. Если Вы, Александр, являетесь посредником или менеджером в какой-либо студии, объявляйте об этом, т.к. я предпочитаю работать напрямую с человеком, который стоит за своими работами. В противном случае, это рулетка с неизвестным результатом.
Ответный отзыв
Юрий требовал кучу правок, которые не входили в ТЗ, пошёл ему на уступки, но и этого ему стало мало, решил придумать новые задания! В итоге начал требовать с меня 50% бюджета обратно, хотя работа была выполнена в полном объеме! Переписка есть! Всегда с опаской относился к заказчикам, без отзывов и в сервисе не больше недели, вот мои опасения и подтвердились! Не рекомендую, как заказчика! На будущее Юрию удачи и заработать побольше денег на проекты!!!
$2
10 баллов
9 лет назад
Отличная отрисовка, Александр на связи постоянно, быстрая реакция на мелкие корректировки. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, чёткая оплата!
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа, оперативно и креативно, рекомендую !
Ответный отзыв
Всё супер! Грамотная постановка задач, рекомендую!
Дизайн продукции
7 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$20/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$25/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга