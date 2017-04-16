Не сложилось сотрудничество. Все сдано в сроки, но стиль текстов и речевые обороты вызывают вопросы... Вероятно не самые сильные тематики для Елены выбрал. При этом не могу сказать, что все тексты меня не устроили - нет, в большинстве сданных материалов все хорошо было. В любом случае задал вопросы по спорным оборотам и фразам Елене перед написанием отзыва (после оплаты текстов) - с 17 марта ответа нет.