[b]Нужно: [/b]Дизайн главной страницы по ТЗ во вложении. Два базовых варианта. [b]Сроки: [/b]До 7.05 включительно. [b]Оплата: [/b]На ваш выбор. [b]Коммуникации и вопросы: [/b]ЛС, почта.
- $80Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны 4 хороших текста по 1500 символов. Тематика - системы водоподготовки. [list=1][*]Системы для получения воды 1 типа [*]Системы для получения воды 1 и 2 типа [*]Системы для получения воды 2 типа [*]Системы для получения воды 3 типа [/list]Тексты для сайта https://bit.ly/2GSV65w с ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен качественный копирайт мебельного каталога. 1500-1800 символов на каждую статью. Сам каталог состоит из двух частей: 1. Все из http://catalogm.com/ 2. Раздел всей существующей мебели, группированный по-алфавиту. Можно взять с http://parason.ru/art022.html, можно добавить что-то от себя. *Не берем катагории Мебель для кабинета (в ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно парочку текстов для сайта https://goo.gl/9A3VVe 1. Можно сделать довольно длинную статью про огнебазальт и (важно) сравнение с материалом КРОЗ. Тезисы ниже, если кратко - полный аналог, только КРОЗ другой завод производит. у огнебазальта из ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужен перевод текстов с англ. на рус. Простыни везде сокращаем, весь текст под сайт официального представителя в РФ (https://goo.gl/waJ345). Нужен качественный читабельный текст на выходе для каждого раздела.[list=1][*]Переводим [url=http://www.age-stop.com/category-s/1828.htm]http://www.age-stop.com/category-s/1828.htm[/url] , это в раздел "о производителе" пойдет [*]Сокращаем ...Переводы33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется перевод текстов по ссылкам и их адаптация под карточку товара. Всю информацию можно брать с сайта, на выходе каждая карточка - 1500-2000 символов, текст оформленный, с подзаголовками, списками и т.д. По срокам - 1 день. http://www.age-stop.com/product-p/snow-algae-peptides.htm http://www.age-stop.com/product-p/snow-algae-sleeping-mask.htm http://www.age-stop.com/product-p/royal-epigenp5-concentrate.htm http://www.age-stop.com/product-p/snow-algae-stem-cells.htmПереводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен копирайтер, темы следующие: [list][*]Для сайта https://goo.gl/G3yqp3, 1800-2000 символов, по возможности включаем в текст другие услуги компании как перечисление, другие услуги не уделяя много внимания этому, в качестве ссылок будет использоваться нормальных (пластика груди, липосакция, интимная ...Завершен7 лет назад
Требуются копирайты на следующие темы: [list][*]О пластической хирургии, пользе косметологии и т.п. типа рекламной статьи, что женщины, это круто, это 1 раз и вы королева, а не фитнес и годы тренировок" До 2000 символов. [*]Рерайт https://vk.com/wall-122725004_348 и https://vk.com/wall-122725004_350 . [*]В ...Завершен7 лет назад
- $10
Добрый день! Нужна простая отрисовка двухстороннего флаера для клиентов. Лого и сайт компании - https://goo.gl/1lPPZ1 Текст - во вложении. Формат A5. Полноцветная печать. Работа бюджетная, рисовать ничего нового не нужно, все должно быть красиво и читабельно. По цветам нравится темные, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $120
Для сайта на друпале нужно сделать форму заявки на страхование. Кратко: при вводе промо-кода пользователь видит 2-3 доступных ему варианта страхования. Промо-код можно использовать только 1 раз для некоторых вариантов. Форма заявки с классическими полями. После ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно красиво представить инфу из вложения на внутренней странице сайта http://wokstreet.ru/ с иконками/графикой. Сам дизайн сайта не меняем (внутренние статейные разделы - http://www.wokstreet.ru/o_lapshe/o-wok-lapshe.php, при желании баннер можно убрать) Нравится оформление как на http://friends.wokker.ru/. В целом - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $350
Требуется доработка корзины сайта на самописной CMSВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется написание след.текстов на сайт юристов, специализирующихся на арбитражных услугах в строительной области. Сайт - http://goo.gl/lLdpfV 1. Консультационные услуги. Свободная форма, 2000символов. 2. Арбитражные суды в Москве. Свободная форма, 2000символов. 3. Рерайт статьи http://www.intercessia.ru/litigation/cases/10/ 4. Отзывы. Важно - Работают ...Завершен8 лет назад
- $100
Нужен редизайн сайта http://goo.gl/o6w7ZI В итоге хочу получить psd с нормальными подписанными слоями (в идеале - с 2-3 вариантами фона). Сейчас не нравится: Фон, шапка, шрифты (в идеале вообще бы взять с https://www.google.com/fonts/), иконки, сама ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется доработка корзины для сайта на самописной CMS. Сайт - http://goo.gl/bjT9ln Полное ТЗ во вложении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется доработка корзины для сайта на самописной CMS. ТЗ - во вложении. Ознакомьтесь, пожалуйста, подробно, очень хочется избежать ситуаций типа "я не думал, что этот пункт потребует 5 часов вместо 30 минут".Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Для сайта http://goo.gl/WEIq03 требуется написание 10 отзывов, по 400-600 символов каждый. Требуется 100% уникальность и исключительно по продукции сайта.Завершен8 лет назад
4 статьи короткие, но хорошие нужны. 1200-1500 символов. Разбивка по абзацам, без чистых простыней, читабельный. Для дилеров компании Алютех (http://goo.gl/jEQVSi) ° Роллетные системы ° Воротные системы ° Профильные системы ° Другие системы (автоматика для различных типов ворот; автоматические шлагбаумы; аксессуары (устройства безопасности, ...Завершен8 лет назад
Нужны 3 красивых баннера на сайт http://goo.gl/pT0XlG взамен тех, что сейчас в правом сайдбаре висят. Задача простая - что бы красиво встало в этот "дизайн"... В тех же размерах делаем, текущие не нравятся - как ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется реализация небольшого проекта на С++ - все во вложениях. Сроки - до 22 мая.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад