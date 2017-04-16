l_ilya

Илья l_ilya

 
33 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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  • Тексты по системам водоподготовки

    Нужны 4 хороших текста по 1500 символов. Тематика - системы водоподготовки. [list=1][*]Системы для получения воды 1 типа [*]Системы для получения воды 1 и 2 типа [*]Системы для получения воды 2 типа [*]Системы для получения воды 3 типа [/list]Тексты для сайта https://bit.ly/2GSV65w с ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт, мебель

    Нужен качественный копирайт мебельного каталога. 1500-1800 символов на каждую статью. Сам каталог состоит из двух частей: 1. Все из http://catalogm.com/ 2. Раздел всей существующей мебели, группированный по-алфавиту. Можно взять с http://parason.ru/art022.html, можно добавить что-то от себя.  *Не берем катагории Мебель для кабинета (в ...

    HTML
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 2 текста

    Добрый день! Нужно парочку текстов для сайта https://goo.gl/9A3VVe  1. Можно сделать довольно длинную статью про огнебазальт и (важно) сравнение с материалом КРОЗ. Тезисы ниже, если кратко - полный аналог, только КРОЗ другой завод производит. у огнебазальта из ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод текстов (англ.-рус.)

    $15

    Нужен перевод текстов с англ. на рус. Простыни везде сокращаем, весь текст под сайт официального представителя в РФ (https://goo.gl/waJ345). Нужен качественный читабельный текст на выходе для каждого раздела.[list=1][*]Переводим [url=http://www.age-stop.com/category-s/1828.htm]http://www.age-stop.com/category-s/1828.htm[/url] , это в раздел "о производителе" пойдет [*]Сокращаем ...

    Тексты для сайта
    Переводы33 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод небольших текстов (англ.-рус.)

    Требуется перевод текстов по ссылкам и их адаптация под карточку товара. Всю информацию можно брать с сайта, на выходе каждая карточка - 1500-2000 символов, текст оформленный, с подзаголовками, списками и т.д. По срокам - 1 день. http://www.age-stop.com/product-p/snow-algae-peptides.htm http://www.age-stop.com/product-p/snow-algae-sleeping-mask.htm http://www.age-stop.com/product-p/royal-epigenp5-concentrate.htm http://www.age-stop.com/product-p/snow-algae-stem-cells.htm

    Карточки товаров
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • 9 статей на разные тематики

    Нужен копирайтер, темы следующие: [list][*]Для сайта https://goo.gl/G3yqp3, 1800-2000 символов, по возможности включаем в текст другие услуги компании как перечисление, другие услуги не уделяя много внимания этому, в качестве ссылок будет использоваться нормальных (пластика груди, липосакция, интимная ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Копирайт/рерайт

    Требуются копирайты на следующие темы: [list][*]О пластической хирургии, пользе косметологии и т.п. типа рекламной статьи, что женщины, это круто, это 1 раз и вы королева, а не фитнес и годы тренировок" До 2000 символов. [*]Рерайт https://vk.com/wall-122725004_348 и https://vk.com/wall-122725004_350 . [*]В ...

    Карточки товаров
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовка флаера

    $10

    Добрый день! Нужна простая отрисовка двухстороннего флаера для клиентов.  Лого и сайт компании - https://goo.gl/1lPPZ1 Текст - во вложении. Формат A5. Полноцветная печать. Работа бюджетная, рисовать ничего нового не нужно, все должно быть красиво и читабельно. По цветам нравится темные, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Формы заявки с промо-кодами и задержкой отправки письма

    $120

    Для сайта на друпале нужно сделать форму заявки на страхование. Кратко: при вводе промо-кода пользователь видит 2-3 доступных ему варианта страхования. Промо-код можно использовать только 1 раз для некоторых вариантов. Форма заявки с классическими полями. После ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отрисовка графики на страницу сайта

    Нужно красиво представить инфу из вложения на внутренней странице сайта http://wokstreet.ru/ с иконками/графикой. Сам дизайн сайта не меняем (внутренние статейные разделы - http://www.wokstreet.ru/o_lapshe/o-wok-lapshe.php, при желании баннер можно убрать) Нравится оформление как на http://friends.wokker.ru/. В целом - ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайт на юридическую тематику

    Требуется написание след.текстов на сайт юристов, специализирующихся на арбитражных услугах в строительной области. Сайт - http://goo.gl/lLdpfV 1. Консультационные услуги. Свободная форма, 2000символов. 2. Арбитражные суды в Москве. Свободная форма, 2000символов. 3. Рерайт статьи http://www.intercessia.ru/litigation/cases/10/ 4. Отзывы. Важно - Работают ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн сайта

    $100

    Нужен редизайн сайта http://goo.gl/o6w7ZI В итоге хочу получить psd с нормальными подписанными слоями (в идеале - с 2-3 вариантами фона). Сейчас не нравится: Фон, шапка, шрифты (в идеале вообще бы взять с https://www.google.com/fonts/), иконки, сама ...

    WordPressДизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка корзины сайта на самописной CMS.

    Требуется доработка корзины для сайта на самописной CMS. ТЗ - во вложении. Ознакомьтесь, пожалуйста, подробно, очень хочется избежать ситуаций типа "я не думал, что этот пункт потребует 5 часов вместо 30 минут".

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт по воротным системам

    4 статьи короткие, но хорошие нужны. 1200-1500 символов. Разбивка по абзацам, без чистых простыней, читабельный. Для дилеров компании Алютех (http://goo.gl/jEQVSi) ° Роллетные системы ° Воротные системы ° Профильные системы ° Другие системы (автоматика для различных типов ворот; автоматические шлагбаумы; аксессуары (устройства безопасности, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Баннеры на сайт

    Нужны 3 красивых баннера на сайт http://goo.gl/pT0XlG взамен тех, что сейчас в правом сайдбаре висят. Задача простая - что бы красиво встало в этот "дизайн"... В тех же размерах делаем, текущие не нравятся - как ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
marina2803
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Перевод небольших текстов (англ.-рус.)
Прекрасный заказчик, с которым легко и удобно работать. Оплата произведена вовремя. Я осталась довольна сотрудничеством, и буду рада поработать снова.
Все хорошо, Марина сделала перевод качественно и вовремя.
Ответный отзыв
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$30
10 баллов
7 лет назад
9 статей на разные тематики
Сотрудничеством довольна.
Не сложилось сотрудничество. Все сдано в сроки, но стиль текстов и речевые обороты вызывают вопросы... Вероятно не самые сильные тематики для Елены выбрал. При этом не могу сказать, что все тексты меня не устроили - нет, в большинстве сданных материалов все хорошо было. В любом случае задал вопросы по спорным оборотам и фразам Елене перед написанием отзыва (после оплаты текстов) - с 17 марта ответа нет.
Ответный отзыв
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Копирайт/рерайт
Отличный заказчик! Мой "+"
Все хорошо и вовремя.
Ответный отзыв
Ark45
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Отрисовка флаера
Отличный заказчик, чёткая оплата!
Отличная отрисовка, Александр на связи постоянно, быстрая реакция на мелкие корректировки. Спасибо!
Ответный отзыв
kalashnikov_ka
Константин 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Формы заявки с промо-кодами и задержкой отправки письма
Отличная формулировка ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую этого заказчика
Работа сделана, и сделана хорошо. Константин по ходу работы оперативно реагирует на замечания и корректировки. По срокам была небольшая задержка, но по итогу сотрудничеством доволен. Спасибо, вероятно еще буду обращаться с новыми заданиями.
Ответный отзыв