Перевод текстов (англ.-рус.)

$15
ПереводыЗакрыт33 заявки930 просмотров
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Нужен перевод текстов с англ. на рус. Простыни везде сокращаем, весь текст под сайт официального представителя в РФ (https://goo.gl/waJ345). Нужен качественный читабельный текст на выходе для каждого раздела.

Яндекс/Сбер/Альфа по оплате, вебмани нет!
6 лет назад
l_ilya
Илья 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад