Перевод текстов (англ.-рус.)

Файл в PDF, тексты, картинки и таблицы.Необходимо перевести с английского и сверстать перевод с сохранением первоначальной верстки в Word 2007. Документ в нескольких языковых версиях, но Вы верстаете только на русском. Количество знаков определим по факту окончания работы. ...