Перевод текстов (англ.-рус.)

Хотим выйти на международный рынок, нужно перевести сайт [url=http://luxusbaby.ru/]luxusbaby.ru[/url] / Предложите цены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен перевод текстов с англ. на рус. Простыни везде сокращаем, весь текст под сайт официального представителя в РФ (https://goo.gl/waJ345). Нужен качественный читабельный текст на выходе для каждого раздела.
- Переводим http://www.age-stop.com/category-s/1828.htm , это в раздел "о производителе" пойдет
- Сокращаем до 3000 символов и переводим https://agestopswitzerland.wordpress.com/2017/04/16/royalepigen-p5-rejuvenation-through-epigenetic-science-a-royal-jelly-like-peptide-for-skin-regeneration/ (это в статейный раздел идет)
- Переводим https://agestopswitzerland.wordpress.com/2017/04/16/golden-collagenine-pf-is-a-revolutionary-collagen-boosting-peptide/ с графиком (это в статейный раздел идет)
- Вступительный текст с http://www.age-stop.com/Products-s/1513.htm (от A.G.E. Stop products are… до … description and full list of ingredients.)
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