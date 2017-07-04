Перевод страницы сайта с русского на английский

ПереводыЗавершен11 заявок333 просмотра
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Нужно перевести раздел FAQ с сайта на английский язык.

6 лет назад
CTALKEP
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
evgeniy_igorevic
Евгений 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Быстро. Добротно. Будем работать дальше ;)
Хороший заказчик, все четко и оперативно, чувство юмора присутствует) Приятно работать.