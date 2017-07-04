Перевод страницы сайта с русского на английский

Перевод небольшого текста и отдельных предложений.
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Нужно перевести раздел FAQ с сайта на английский язык.
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