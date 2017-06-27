Перевод небольшого текста и отдельных предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перевести диалоги с русского на английский для игры (18+)
15000 символов без пробелов.
- Похожие заказы
- $3Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо перевести текст объемом 3-5к с русского на румынский язык. Тематика текста "Здровье и красота" Сроки - 1-2дня Оплата - достойнкая Бонус - Крутой Отзыв Жду ваших заявокПереводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Перевод небольшого текста и отдельных предложений. всего 1640 знаковЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести небольшой текст до 400 знаков (3-4 предложения) с русского на английский язык. Текст – скажем так, презентация себя для резюме. Идеально, если будет готово сегодня. Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость. Всем спасибо.Переводы28 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется перевести данные с карты на русский язык (кроме даты рождения, там все понятно), а имя и фамилию написать латиницей.Завершен6 лет назад
Тематика: Объявления о купле-продаже овощей, фруктов, ягод и зелени в России и других странах Языковая пара: Русский - Турецкий. Требуемое программное обеспечение: на ваш выбор. Потребуется интернет для работы с веб-интерфейсом нашего словаря. Либо можем выгрузить фразы ...Переводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется человек для написания 1-3 новостей в день на тему здоровье и медицина. Средний объем новости - 800-1200 знаков б/п. Стоимость - 60 рублей за 1000 знаков б/п. Пример материала, который необходимо обработать и превратить в новостную пбуликацию ...Переводы7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо перевести текст с английского на русский. Срок: до 14:00 28.06.2017. Цена за весь объём 1200 руб.Завершен6 лет назад
Нужен перевод на тайский. Детали реальным исполнителям.Переводы6 заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую. Необходим систематичный перевод статей с английского на украинский язык. Все статьи относятся к IT сфере, в основном UI/UX, соответственно если вы по совместительству UI дизайнер - это будет только плюсом. Целе перевода - статьи ...Завершен6 лет назад