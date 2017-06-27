Срочный перевод на французский

$8
ПереводыЗакрыт16 заявок358 просмотров
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Перевод небольшого текста и отдельных предложений.

всего 1640 знаков

6 лет назад
irashvets
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
BP_Ellen
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$8
1 день
К сожалению, перешлось переделывать перевод полностью у другого переводчика. Личных претензий к Елене нет, очень благодарна ей за то, что всегда была на связи и старалась помочь. Однако ее французские переводчики сильно подвели.
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