irashvets

Ирина Швец irashvets

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводы (русский-английский-немецкий-испанский), коприрайтинг, обучение иностранным языкам

Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я усердно работаю как над переводами, так и над написанием различных пиар-текстов. У меня большой опыт перевода мобильных приложений и сайтов. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
robisch
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Срочный перевод на китайский
Рекомендую, все оперативно.
Огромное спасибо за быстрый и качественный перевод!
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vitamalakhova
27 летИзраиль
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Маленький, но срочный перевод с русского на китайский
С Ириной очень приятно работать. Оплата всегда в срок!
Благодарю Виту за прекрасную работу уже на протяжение нескольких месяцев. Каждый раз переводы были вовремя и, что самое главное, верными. Для нашей компании очень важно. Надеемся на долговременное сотрудничество и всем рекомендуем Виту как профессионального, надежного и ответственного переводчика!
Ответный отзыв
BP_Ellen
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Перевод на французский
Хороший заказчик, приятно сотрудничать!
Благодарю за перевод! Несмотря на важность и официальность темы перевода, Елена отлично с ним справилась, в отличие от других переводчиков (в том числе и носителей), которые постеснялись взяться за приглашение Генеральному Консулу Франции на конференцию. Перевод выполнен в срок. С Еленой легко общаться, буду с удовольствием обращаться снова!
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