$7
Перевод небольшого документа на итальянский для мобильного приложения. 3000 знаков. Сложность ниже средней.
Переводы14 заявок
Закрыт
6 лет назад
Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я усердно работаю как над переводами, так и над написанием различных пиар-текстов. У меня большой опыт перевода мобильных приложений и сайтов.
Перевод небольшого документа на итальянский для мобильного приложения. 3000 знаков. Сложность ниже средней.
Перевод небольшого текста и отдельных предложений.
Сложность перевода - низкая. отдельные фразы и одно предложение. Всего 270 знаков
Перевод небольшого текста и отдельных предложений. всего 1640 знаков
Перевод письма-приглашения. 3300 знаков
Необходимо как можно скорее сделать перевод шести фраз с русского на китайский - всего 220 знаков с пробелами.