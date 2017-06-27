Перевод на французский

Благодарю за перевод! Несмотря на важность и официальность темы перевода, Елена отлично с ним справилась, в отличие от других переводчиков (в том числе и носителей), которые постеснялись взяться за приглашение Генеральному Консулу Франции на конференцию. Перевод выполнен в срок. С Еленой легко общаться, буду с удовольствием обращаться снова!