Перевод сайта RU -> PL

ПереводыЗакрыт12 заявок228 просмотров
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Здравствуйте!

Ищу человека с хорошим знанием польского для перевода сайта на польский язык. Сайт посвящен натяжным потолкам. Количество символов оценить трудно -около 40к символов без пробелов. Сайт покажу в ЛС

6 лет назад
MIRREXX
Роман 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад