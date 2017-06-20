Перевод английских статей на укр.

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Для наповнення власного блогу потрібно перекласти англомовні статті.

Специфіка статей: дизайн, маркетинг, брендинг. 

1. Яка цінна перекладу даної статті / терміни ?

https://docs.google.com/document/d/1AjT9ZNO2Jaga7BRCNQbPH4YextvEutlO871ET69yC28/edit?usp=sharing

2. Шукаю на регулярний переклад статей даної тематики біля 10 для початку. Ваші розцінки?

пс. цінується власний стиль написання статей.

ппс. досвід написання статей по темі брендингу та маркетингу вітається.

7 лет назад
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6 лет назад