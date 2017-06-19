Перевод на китайский

ПереводыЗакрыт15 заявок300 просмотров
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Нужно сделать перевод с русского на китайский язык. 1 страница, стиль - деловое предложение о сотрудничестве.

7 лет назад
S2dentX
Михаил 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад