Перевод 3 текстов с англ. на русский и 1 текст с русского на англ. яз

ПереводыЗавершен11 заявок224 просмотра
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Надо перевод текстов:

1. Один с русского на англ. язык

2.  Три текста с англ. на русский

Рассматриваем заявки с ценой и сроком.

7 лет назад
studia55x5
Игорь 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
BP_Ellen
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$32
2 дня
Быстро и качественно переведены все тексты с англ. на русский и с русского на англ. язык, все четко. Спасибо за работу!
Спасибо за сотрудничество! Хороший заказчик! Буду рада новому заданию))
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