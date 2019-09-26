studia55x5

Игорь studia55x5

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Контекстная реклама в Google Adwords, Яндекс Директ

Реклама в Google Ads, Яндекс Директ, SEO продвижение в поисковых системах, аудит сайтов. Опыт работы более 10 лет.

  • Сбор ключевых фраз с помощью Key Collector, Базы Пастухова, Яндекс Wordstat, Google, поисковые подсказки;
  • Отбор конверсионных ключевых фраз;
  • Составление списка минус слов для кампании, объявлений и кросс-минусовка;
  • Ручное составление заголовков и текстов объявлений;
  • Выбор релевантных посадочных страниц;
  • Подключение UTM-меток;
  • Заполнение визитки организации, выбор стратегии показов, настройки временного и гео-таргетинга;
  • Создание отдельной кампании под РСЯ / КМС;
  • Настройка Целей в Яндекс Метрике, Google Analytics;
  • Создание отдельной компании для ретаргетинга / ремаркетинга.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫE УСЛУГИ

  • Подключение системы защиты от "скликивания" рекламного бюджета;
  • Интеграция с Битрикс24, AmoCRM для автоматического создания лидов;
  • Интеграция с сервисами увеличения конверсий;
  • Настройка видео рекламы, смарт-баннеров;
  • Настройка сегментов в Яндекс.Аудитории;
  • Настройка Look-alike кампаний.
  • Подключение биддеров для стабильного удержания объема трафика
  • Настройка товарных рекламных кампаний Google Shopping, Яндекс Директ;
  • Настройка выгрузки товаров в Яндекс Маркет, Google Shopping
ВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ
  • Анализ статистики кампании
  • Тестирование креативов – различных вариантов описаний, картинок и заголовков объявлений с целью повышения качества трафика;
  • Постклик аналитика, отключение фраз с неэффективными показами, обновление списка минус-фраз для минимизации цены перехода;
  • Перераспределение рекламного бюджета в сторону более конверсионных фраз, регионов и сегментов аудиторий.
SEO АУДИТ САЙТОВ

  • Технический аудит сайта

    • перечень технических ошибок сайта, препятствующих продвижению сайта в поисковых системах, безопасность (в виде технического задания на доработку сайта и настройку хостинга, домена)

  • Анализ юзабилити сайта

    • • перечень основных проблем сайта в части дизайна, оформления страниц с точки зрения пользователя (в виде рекомендаций по доработке сайта)

  • Анализ контента на сайте

    • • проверка текста сайта на уникальность (в виде рекомендаций и технического задания копирайтеру)

  • Анализ трафика на сайте

    • • предложение по увеличению количества заказов с сайта за счет работ по оптимизации трафика (рекомендации)

  • Анализ входящих и исходящих ссылок

    • • оценю ссылочный профиль сайта (рекомендации по улучшению)

Контакты

skype: ovsyannikovio

e-mail: [email protected]

сайт: 55x5.ru

Telegram: @igor55x5

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$83
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
15
безопасных платежей

  • Внести правки в макет Figma

    Необходимо внести правки в макет Figma согласно техническому заданию. Работу требуется выполнить в срок до завтра. Ищем дизайнера для постоянного сотрудничества. Текущий исполнитель не справляется с задачей, поэтому рассматриваем новых кандидатов.

    Figma
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Редизайн сайта

    $90

    Задача включает редизайн сайта веб-студии 55x5.ru. Необходимо обновить дизайн главной страницы, каталога работ, текстовой и контактной страниц, а также мобильной версии. Ожидается современный и удобный интерфейс.

    Дизайн мобильных приложенийДизайн сайтов
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн лендинга 5 экранов

    Требуется разработка дизайна лендинга (одна страница с 5 экранами) для версии ПК. Необходимо предоставить макет в Figma или Photoshop. Техническое задание и материалы доступны по ссылке.

    Дизайн лендинговAdobe PhotoshopFigma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Наложить текстуру на 68 картинок

    Требуется наложить матовую текстуру на 68 картинок, используя цвета из предоставленного файла RAL и RGB. Необходимо также удалить название сайта с изображений. Исходные фото представляют собой отфрезерованные болванки МДФ, и итоговый результат должен содержать крашеный фасад с сохранением контуров и теней.

    Обработка изображений
    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Правка текста на картинке

    Необходимо внести правки в текст баннера: заменить слово 'оздоровительный' на 'психологический'. Важно сохранить оригинальный стиль, шрифт и наклон текста, чтобы изменения были незаметны.

    Редактирование изображений
    Баннерынет заявок
    Завершен
    2 года назад

  • Сайт на Wordpress верстка из psd и подключение к cms

    Задача включает адаптивную кроссбраузерную верстку сайта на Wordpress из предоставленных PSD-дизайнов. Необходимо подключение к CMS с использованием Elementor. Исходники дизайна разбиты по слоям, ширина контейнера составляет 1200px.

    ElementorWordPress
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка сайта

    $50

    Требуется HTML-верстка главной страницы с детальным описанием эффектов наведения на элементы меню, анимацией новостных блоков и кнопок. Включает параллакс-эффект и плавное появление элементов при скролле. Необходима интеграция формы заказа и эффектов для логотипов партнеров.

    HTML-верстка1 заявка
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  • Настройка чпу на Битрикс

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    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
$80
10 баллов
год назад
Дизайн лендинга 5 экранов
Adobe PhotoshopFigmaДизайн лендингов
Никаких нареканий не возникло в проццессе сотрудничества. Рекоменлдую, проджолжаем работать дальше.
Работа выполнена быстро и раньше указанного срока. Доволен, Андрей профи.
Ответный отзыв
Sawchenko
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
2 года назад
Правка текста на картинке
Редактирование изображений
Спасибо Игорю за сотрудничество
все ок, быстро и четко
Ответный отзыв
ksis
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Доработка сайта на drupal
Drupal
Задание изначально было поставлено четко. Сразу предоставил всю необходимую информацию. Приятно сотрудничать с такими людьми. Спасибо.
Работа выполнена быстро и без лишних вопросов. Все по делу, хороший спецалист. Спасибо.
Ответный отзыв
Volkov-net
Владимир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Тексты для сайта (винтовые сваи) по 2k - 4 шт.
все ок =)
Тексты получил в срок, все ок.
Ответный отзыв
rioik
Ольга 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
5 текстов по 2 тыс. знаков - тема - склад ответственного хранения
Игорь точно обозначил задачу, что очень важно для получения эффективного результата и позволяет минимизировать правки. Мгновенная обратная связь. Только положительные эмоции от общения. Все просто прекрасно!
Ольга опытный копирайтер, правки по текстам минимальные. Тектсты написаны простым языком, легко читаются, без логических и орфоргафических ошибок - что в наше время редкость! ))) Быстро, качественно и в срок. Спасибо!
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