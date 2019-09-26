studia55x5

Необходимо внести правки в макет Figma согласно техническому заданию. Работу требуется выполнить в срок до завтра. Ищем дизайнера для постоянного сотрудничества. Текущий исполнитель не справляется с задачей, поэтому рассматриваем новых кандидатов.
Реклама в Google Ads, Яндекс Директ, SEO продвижение в поисковых системах, аудит сайтов. Опыт работы более 10 лет.
- Сбор ключевых фраз с помощью Key Collector, Базы Пастухова, Яндекс Wordstat, Google, поисковые подсказки;
- Отбор конверсионных ключевых фраз;
- Составление списка минус слов для кампании, объявлений и кросс-минусовка;
- Ручное составление заголовков и текстов объявлений;
- Выбор релевантных посадочных страниц;
- Подключение UTM-меток;
- Заполнение визитки организации, выбор стратегии показов, настройки временного и гео-таргетинга;
- Создание отдельной кампании под РСЯ / КМС;
- Настройка Целей в Яндекс Метрике, Google Analytics;
- Создание отдельной компании для ретаргетинга / ремаркетинга.
- Подключение системы защиты от "скликивания" рекламного бюджета;
- Интеграция с Битрикс24, AmoCRM для автоматического создания лидов;
- Интеграция с сервисами увеличения конверсий;
- Настройка видео рекламы, смарт-баннеров;
- Настройка сегментов в Яндекс.Аудитории;
- Настройка Look-alike кампаний.
- Подключение биддеров для стабильного удержания объема трафика
- Настройка товарных рекламных кампаний Google Shopping, Яндекс Директ;
- Настройка выгрузки товаров в Яндекс Маркет, Google Shopping
- Анализ статистики кампании
- Тестирование креативов – различных вариантов описаний, картинок и заголовков объявлений с целью повышения качества трафика;
- Постклик аналитика, отключение фраз с неэффективными показами, обновление списка минус-фраз для минимизации цены перехода;
- Перераспределение рекламного бюджета в сторону более конверсионных фраз, регионов и сегментов аудиторий.
- Технический аудит сайта
• перечень технических ошибок сайта, препятствующих продвижению сайта в поисковых системах, безопасность (в виде технического задания на доработку сайта и настройку хостинга, домена)
- Анализ юзабилити сайта
- Анализ контента на сайте
- Анализ трафика на сайте
- Анализ входящих и исходящих ссылок
• перечень основных проблем сайта в части дизайна, оформления страниц с точки зрения пользователя (в виде рекомендаций по доработке сайта)
• проверка текста сайта на уникальность (в виде рекомендаций и технического задания копирайтеру)
• предложение по увеличению количества заказов с сайта за счет работ по оптимизации трафика (рекомендации)
• оценю ссылочный профиль сайта (рекомендации по улучшению)
skype: ovsyannikovio
e-mail: [email protected]
сайт: 55x5.ru
Telegram: @igor55x5
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