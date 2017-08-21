Volkov-net

Владимир Volkov-net

 
38 летУкраина/Одесса
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Технические тексты - уникальные обзоры, статьи, рерайт, СЕО и многое другое.

Пишу технические тексты в категориях:

- Строительная тематика (постройка домов/отделочные материалы/кровля/коммуникации и т.п.).

- Бытовая техника (крупная/мелкая/встраиваемая/кухонная и т.п.).

- Климатическая техника (кондиционирование/отопление и т.п.).

- Приборы для персонального ухода (уход за волосами и т.п.).

- Аксессуары и запчасти для всех перечисленных выше групп.

- Инструмент и строительное оборудование.

- Мебель, межкомнатные двери, сантехника.

- Ремонт бытовой/компьютерной/климатической техники.

- Подъемно-транспортное оборудование (строительные краны, лебедки, автокраны, полиспасты и т.п.).

- Оборудование и приборы в категории "медицина".

* список не окончательный и может быть дополнен. Варианты рассматриваются в индивидуальном порядке. 

Жизненный девиз: Если работа стоит того чтобы ее сделать, она стоит того чтобы сделать ее хорошо!

Немного о себе:

- высшее техническое образование (специалист)

- более 10 лет опыта работы в интернет бизнесе, связанном с вышеуказанными категориями

- понимание в интернет продажах и интернет маркетинге

- постоянное посещение семинаров и конференций производителей для повышения знаний и получения информации о новинках рынка

- постоянная работа с дистрибьюторами, представительствами и представителями ведущих торговых марок бытовой техники и не только.

Какие тексты я пишу:

- только уникальные новости;

- только уникальные статьи;

- только уникальные обзоры (обзор определенной модели; модельного ряда; товарной группы в целом);

- только уникальные СЕО оптимизированные технические тексты;

- тексты с перекрестными ссылками;

- рерайты с использованием ключевых слов или без них;

- описание товаров, категорий, функций, технологий и технических терминов;

- ... и т.п.

В чем я могу Вам помочь и что могу для Вас сделать:

- наполнение сайта товарами (картинки, технические характеристики, краткие описания)

- ведение новостной ленты (рерайтинг либо уникальные тексты)

- правильная разработка дерева категорий, атрибутов (характеристик) и фильтров категорий

... и многое другое касательно организации работы интернет магазина, самого сайта и работы в целом.

Чего я не делаю:

не работаю с продуктами, о которых ничего не знаю

не даю обещаний, которых не смогу выполнить

не берусь за работу, которую не смогу выполнить качественно

Гарантирую:

- качественный подход и выполнение задания

- соблюдение оговоренных заранее сроков

- информирование о стадиях выполнения задания (при необходимости)

- постоянная связь (скайп/телефон/почта)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
studia55x5
Игорь 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Тексты для сайта (винтовые сваи) по 2k - 4 шт.
Тексты получил в срок, все ок.
все ок =)
Ответный отзыв
whitestripe
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
31 минуту назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Примерно 60 текстов для сервисного центра по ремонту электроники
Мой заказчик на сайт, очень доволен качеством текстов. Заказывали для сервисного центра по ремонту техники порядка 60 текстов, для разделов. Текста получились грамотными и понятными, все пожелания были учтены. С технической стороны техники все совпадает, не какой воды, читаются легко. Долго искали кто сможет написать все правильно и нашли. Спасибо!
Спасибо Андрею за плодотворное сотрудничество. Задача поставлена четко, оплата произведена в оговоренные сроки.
Ответный отзыв
tscvista
Никита 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$130
10 баллов
6 лет назад
Копирайт/рерайт, тематика "ремонт электроники"
Владимир прекрасно справился - сделал раньше срока, качество на уровне. С ним комфортно работать: всегда на связи, понятливый и опытный. Одно слово - профессионал. Рекомендую!
Очень приятно было поработать. Заказчик четко знает как поставить задачу, и какой результат хочет получить. Рекомендую, как надежного человека и профессионала.
Ответный отзыв
elennotme1
Елена 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$23
10 баллов
6 лет назад
Тексты по эвакуации транспорта
Очень довольна качеством работы Владимира! Всё четко, по делу, без воды. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Все четко и вовремя. Спасибо Елене за приятное сотрудничество.
Ответный отзыв
alexshch
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Рерайт статей
Все отлично. Моё подозрение, что мужчины лучше пишут технические тексты чем женщины подтвердилось=) Рекомендую.
Все прошло без проблем. Своевременная реакция на сообщения, оплата в срок, четкая постановка задач. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
30 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
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