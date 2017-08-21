Технические тексты - уникальные обзоры, статьи, рерайт, СЕО и многое другое.

Пишу технические тексты в категориях:

- Строительная тематика (постройка домов/отделочные материалы/кровля/коммуникации и т.п.).

- Бытовая техника (крупная/мелкая/встраиваемая/кухонная и т.п.).

- Климатическая техника (кондиционирование/отопление и т.п.).

- Приборы для персонального ухода (уход за волосами и т.п.).

- Аксессуары и запчасти для всех перечисленных выше групп.

- Инструмент и строительное оборудование.

- Мебель, межкомнатные двери, сантехника.

- Ремонт бытовой/компьютерной/климатической техники.

- Подъемно-транспортное оборудование (строительные краны, лебедки, автокраны, полиспасты и т.п.).

- Оборудование и приборы в категории "медицина".

* список не окончательный и может быть дополнен. Варианты рассматриваются в индивидуальном порядке.

Жизненный девиз: Если работа стоит того чтобы ее сделать, она стоит того чтобы сделать ее хорошо!

Немного о себе:

- высшее техническое образование (специалист)

- более 10 лет опыта работы в интернет бизнесе, связанном с вышеуказанными категориями

- понимание в интернет продажах и интернет маркетинге

- постоянное посещение семинаров и конференций производителей для повышения знаний и получения информации о новинках рынка

- постоянная работа с дистрибьюторами, представительствами и представителями ведущих торговых марок бытовой техники и не только.

Какие тексты я пишу:

- только уникальные новости;

- только уникальные статьи;

- только уникальные обзоры (обзор определенной модели; модельного ряда; товарной группы в целом);

- только уникальные СЕО оптимизированные технические тексты;

- тексты с перекрестными ссылками;

- рерайты с использованием ключевых слов или без них;

- описание товаров, категорий, функций, технологий и технических терминов;

- ... и т.п.

В чем я могу Вам помочь и что могу для Вас сделать:

- наполнение сайта товарами (картинки, технические характеристики, краткие описания)

- ведение новостной ленты (рерайтинг либо уникальные тексты)

- правильная разработка дерева категорий, атрибутов (характеристик) и фильтров категорий

... и многое другое касательно организации работы интернет магазина, самого сайта и работы в целом.

Чего я не делаю:

не работаю с продуктами, о которых ничего не знаю

не даю обещаний, которых не смогу выполнить

не берусь за работу, которую не смогу выполнить качественно

Гарантирую:

- качественный подход и выполнение задания

- соблюдение оговоренных заранее сроков

- информирование о стадиях выполнения задания (при необходимости)

- постоянная связь (скайп/телефон/почта)