Пишу технические тексты в категориях:
- Строительная тематика (постройка домов/отделочные материалы/кровля/коммуникации и т.п.).
- Бытовая техника (крупная/мелкая/встраиваемая/кухонная и т.п.).
- Климатическая техника (кондиционирование/отопление и т.п.).
- Приборы для персонального ухода (уход за волосами и т.п.).
- Аксессуары и запчасти для всех перечисленных выше групп.
- Инструмент и строительное оборудование.
- Мебель, межкомнатные двери, сантехника.
- Ремонт бытовой/компьютерной/климатической техники.
- Подъемно-транспортное оборудование (строительные краны, лебедки, автокраны, полиспасты и т.п.).
- Оборудование и приборы в категории "медицина".
* список не окончательный и может быть дополнен. Варианты рассматриваются в индивидуальном порядке.
Жизненный девиз: Если работа стоит того чтобы ее сделать, она стоит того чтобы сделать ее хорошо!
Немного о себе:
- высшее техническое образование (специалист)
- более 10 лет опыта работы в интернет бизнесе, связанном с вышеуказанными категориями
- понимание в интернет продажах и интернет маркетинге
- постоянное посещение семинаров и конференций производителей для повышения знаний и получения информации о новинках рынка
- постоянная работа с дистрибьюторами, представительствами и представителями ведущих торговых марок бытовой техники и не только.
Какие тексты я пишу:
- только уникальные новости;
- только уникальные статьи;
- только уникальные обзоры (обзор определенной модели; модельного ряда; товарной группы в целом);
- только уникальные СЕО оптимизированные технические тексты;
- тексты с перекрестными ссылками;
- рерайты с использованием ключевых слов или без них;
- описание товаров, категорий, функций, технологий и технических терминов;
- ... и т.п.
В чем я могу Вам помочь и что могу для Вас сделать:
- наполнение сайта товарами (картинки, технические характеристики, краткие описания)
- ведение новостной ленты (рерайтинг либо уникальные тексты)
- правильная разработка дерева категорий, атрибутов (характеристик) и фильтров категорий
... и многое другое касательно организации работы интернет магазина, самого сайта и работы в целом.
Чего я не делаю:
не работаю с продуктами, о которых ничего не знаю
не даю обещаний, которых не смогу выполнить
не берусь за работу, которую не смогу выполнить качественно
Гарантирую:
- качественный подход и выполнение задания
- соблюдение оговоренных заранее сроков
- информирование о стадиях выполнения задания (при необходимости)
- постоянная связь (скайп/телефон/почта)
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