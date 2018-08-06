Требуется создать интернет магазин, чтобы он легко мог интегрироваться с большинством црм систем, eautopay, leadvertex, retail crm, 1C, по api передавать заказы, чтоб мог быть мультивалютным чтобы гнать трафик на разные страны
OcStore 2.3 вывести информационный блок на страницу товара
Добрый день! сайт на OcStore 2.3 с шаблоном xds coloring. необходимо:
1. Организовать возможность указывать для каждого товара индивидуально с админки различную информацию о доставке, гарантии, и т.д.
2. Вывести на страницу товара информационный блок, который включает краткое инфо о доставке, оплате и гарантии на товар. Блок можно указывать индивидуально для каждого товара с админки сайта. Информационные данные о доставке и оплате подтягиваются с шаблонов, которые администратор может редактировать.
примерное тз прилагаю. интересует цена и сроки на реализацию.
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