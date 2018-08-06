OcStore 2.3 вывести информационный блок на страницу товара

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки196 просмотров

Добрый день! сайт на  OcStore 2.3 с шаблоном xds coloring. необходимо:

1. Организовать возможность указывать для каждого товара индивидуально с админки различную информацию о доставке, гарантии, и т.д.

2. Вывести на страницу товара информационный блок, который включает краткое инфо о доставке, оплате и гарантии на товар. Блок можно указывать индивидуально для каждого товара с админки сайта. Информационные данные о доставке и оплате подтягиваются с шаблонов, которые администратор может редактировать.

примерное тз прилагаю. интересует цена и сроки на реализацию.

ocStore
7 лет назад
Volkov-net
Владимир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tooools
Андрей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$30
1 день
Не могу рекомендовать данного исполнителя по ряду причин. Андрей выходил несколько раз на связь с вопросом о предоставлении доступа к админке, что странно, учитывая что у него был полный доступ к хостингу, но это такое... потом был вопрос о том, не менял ли я доступы на хостинг, на что я продублировал еще раз всю необходимую информацию. Адресат ее получил и прочитал. После этого прошла неделя, а Андрей так и не удосужился выйти на связь, хоть я ему давал номер телефона для оперативной связи голосом или вайбер. Результат: работа не выполнена, сроки сорваны, ощущения от не состоявшегося сотрудничества абсолютно негативные.
Абсолютно солидарен с Владимиром, Оправдываться не буду (не вижу смысла) , в жизни бывают повороты... Хочу лишь принести свои извинения ( Если в этом человек рассмотрит какой-то смысл) и готов передать результат работы, опять же таки - если человек захочет его принять. Еще раз извините , был вынужден заранее оценить сложившиеся обстоятельства в своей жизни и принять меры ,либо выйти на связь, чего не сделал. Как заказчика - рекомендую. Техническое задание составлено отлично, доп.вопросов при работе не вызывает.

Заявки фрилансеров

tooools
Андрей 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад