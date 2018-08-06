OcStore 2.3 вывести информационный блок на страницу товара

Не могу рекомендовать данного исполнителя по ряду причин. Андрей выходил несколько раз на связь с вопросом о предоставлении доступа к админке, что странно, учитывая что у него был полный доступ к хостингу, но это такое... потом был вопрос о том, не менял ли я доступы на хостинг, на что я продублировал еще раз всю необходимую информацию. Адресат ее получил и прочитал. После этого прошла неделя, а Андрей так и не удосужился выйти на связь, хоть я ему давал номер телефона для оперативной связи голосом или вайбер. Результат: работа не выполнена, сроки сорваны, ощущения от не состоявшегося сотрудничества абсолютно негативные.