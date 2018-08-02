Подключить платежку на магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок173 просмотра

Необходимо подключить платежную систему к действующему магазину. Приём оплаты по картам. Админ панель и генерация счетов в MD8 есть . 

7 лет назад
mucktub
53 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров