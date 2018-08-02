Требуется создать интернет магазин, чтобы он легко мог интегрироваться с большинством црм систем, eautopay, leadvertex, retail crm, 1C, по api передавать заказы, чтоб мог быть мультивалютным чтобы гнать трафик на разные страны
Подключить платежку на магазин
Необходимо подключить платежную систему к действующему магазину. Приём оплаты по картам. Админ панель и генерация счетов в MD8 есть .
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