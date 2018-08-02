Требуется создать интернет магазин

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Закрыт7 заявок238 просмотров

Требуется создать интернет магазин, чтобы он легко мог интегрироваться с большинством црм систем, 

eautopay, leadvertex, retail crm, 1C, по api передавать заказы, чтоб мог быть мультивалютным чтобы гнать трафик на разные страны

7 лет назад
frest20
Петр 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$80
5 дней
Исполнитель исчез, не отвечает на сообщения, работа не сделана, зря потрачено 2 недели времени.

Заявки фрилансеров

EduardGushchin
Эдуард 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад