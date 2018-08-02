Доделать интернет-магазин

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Закрыт2 заявки168 просмотров

Требуется запустить сайт на Django. Перечень оставшихся задач  

- Настройка синхронизации через csv (скрипты уже написаны  адаптировать под новые реалии)  

- Небольшая правка верстки  

- Правка отображения на мобильных устройствах  

- Подключение эквайринга  

- Подключение и настройка модуля от службы перемещения грузов (доставка)  

- Настройка рассылок о подтверждении заказа/покупки и подключение интернет кассы  

- Подключение нескольких модулей таких как облако тегов, перелистывание изображений, и т.п.  

Исполнителю будут переданы все исходники по сайту, и ТЗ, в соответсвии с которым все должно быть исполнено. 

Смотри прикреплённом тз

Django
7 лет назад
wimuw7
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров