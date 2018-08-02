Доделать интернет-магазин

Требуется запустить сайт на Django. Перечень оставшихся задач

- Настройка синхронизации через csv (скрипты уже написаны адаптировать под новые реалии)

- Небольшая правка верстки

- Правка отображения на мобильных устройствах

- Подключение эквайринга

- Подключение и настройка модуля от службы перемещения грузов (доставка)

- Настройка рассылок о подтверждении заказа/покупки и подключение интернет кассы

- Подключение нескольких модулей таких как облако тегов, перелистывание изображений, и т.п.

Исполнителю будут переданы все исходники по сайту, и ТЗ, в соответсвии с которым все должно быть исполнено.

Смотри прикреплённом тз