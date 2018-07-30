Создать сайт (интернет-магазин) под ключ

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Закрыт45 заявок475 просмотров

Нужно создать интернет магазин электро- и сварочного оборудования. Ориентировочно как https://stroyteh.ua наполню сайт сам.

Пишите вашу цену, примерный срок выполнения.

7 лет назад
vladzabluda
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров