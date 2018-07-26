Создание моб версии сайта (адаптация под моб устройства) редизайн

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок296 просмотров

Имеем ИМ на движке viart-shop движок старый нет моб версии.

Задача

1 создать моб версию сайта

или

2 у нас есть др сайт на битриксе, (в админ панели этого сайта установлен еще один тестовый сайт) стало быть перенести сайт на движке viart-shop на новую платформу bitrix получаем сайт на битриксе с моб приложением, на оба сайта будет одна админ панель, оба сайта независимы (это 2 разных интернет магазина)

7 лет назад
regk
52 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров