Создание моб версии сайта (адаптация под моб устройства) редизайн

Имеем ИМ на движке viart-shop движок старый нет моб версии.

Задача

1 создать моб версию сайта

или

2 у нас есть др сайт на битриксе, (в админ панели этого сайта установлен еще один тестовый сайт) стало быть перенести сайт на движке viart-shop на новую платформу bitrix получаем сайт на битриксе с моб приложением, на оба сайта будет одна админ панель, оба сайта независимы (это 2 разных интернет магазина)