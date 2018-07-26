Настройка синхронизации 1С и сайта (Битрикс)

1. Настроить синхронизацию, в результате которой происходит обмен заказами между сайтом и 1С. В журнал в 1С должна приходить полная информацию по заказу.

2.Сделать настройки таким образом, чтобы заказы автоматически формировались как на сайте, так и сразу в 1С уходили с последующей сменой статусов (например, оплачен, в обработке, собран, на досставке и т.д.)