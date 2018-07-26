Нам нужен сайт интернет-магазина для дропшипинга на основе CMS с автоматическим импортом прайс-листов , предполагается работать со швейными изделиями, ассортимент 2-3 тыс. товаров от двух поставщиков, предоставляющих on-line цены, картинки и остатки , основной регион ...
Настройка синхронизации 1С и сайта (Битрикс)
1. Настроить синхронизацию, в результате которой происходит обмен заказами между сайтом и 1С. В журнал в 1С должна приходить полная информацию по заказу.
2.Сделать настройки таким образом, чтобы заказы автоматически формировались как на сайте, так и сразу в 1С уходили с последующей сменой статусов (например, оплачен, в обработке, собран, на досставке и т.д.)
Заявки фрилансеров
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