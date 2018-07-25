Добрый деньНадо установить модули на opencart ( simple, яндекс маркет) и др, также настроить шаблонOpencart 2.3 , VPSЖелателен опыт работы с OpencartСпасибо
Вбить товары на сайт (платформа - insales)
Наша задача вручную вбить товары на сайт.Сайт сделан на платформе insales, желательно иметь опыт в этой платформе.
Товары нужно брать на сайте https://www.jonathanadler.com/
На нашем сайте созданы все необходимые категории, поэтому товары нужно распределять сразу в соответстующие.
Что следует заполнять на примере этого товара: https://www.jonathanadler.com/furniture/by-category/sofas/lampert-sleeper-sofa/24-8900061.html?dwvar_24-8900061_base=Black&dwvar_24-8900061_fabric=BrusselsCape&dwvar_24-8900061_quickShip=custom&dwvar_24-8900061_fabricType=Velvet#start=4 :
1. Все изображения товара
2. Название товара LAMPERT SLEEPER SOFA
3. Артикул товара LAMPERT SLEEPER SOFA
4. Срок поставки: (он определяется у нас в месяцах по формуле: срок поставки на их сайте + 10 недель) Receive delivery in 12 - 14 weeks (PLUS 10weeks) = 6 месяцев
5. Краткое описание: Our beloved Lampert Sofa now with an extra layer of comfort for overnight guests. The Lampert Sleeper Sofa has all the fab touches of the original—the high tuxedo back gives it an elegant yet formal presence, while the bolsters make it super comfy—plus a clubby upholstered base with hidden feet. Button tufting keeps the sleeper from feeling like a slouch. Smooth glide mechanisms make converting the sofa into a place to bed down a breeze.
6. Ширина (см) - вычисляется по формуле "размер W на сайте х 2,54". В данном случае получится 216
7. Глубина (см) - тоже самое для размера D. Получится 86
8. Высота (см) - тоже самое для H. Получится 81
9. Цена товара: оставляем как на их сайте. У нас сейчас рубли - ничего страшного. Если цен несколько - берем минимальную. Итого: 4595 руб.
Товаров не мало.
Жду Вас!
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