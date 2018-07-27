Наша задача вручную вбить товары на сайт.Сайт сделан на платформе insales, желательно иметь опыт в этой платформе. Товары нужно брать на сайте https://www.jonathanadler.com/ На нашем сайте созданы все необходимые категории, поэтому товары нужно ...
Защита от автоматических регистраций на Joomla
Требуется установить защиту от автоматических регистраций на двух интернет-магазинах на Joomla 2.5. Была установлена reCaptcha, но перестала работать. Поставить новую или починить существующую.
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