Защита от автоматических регистраций на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен6 заявок209 просмотров

Требуется установить защиту от автоматических регистраций на двух интернет-магазинах на Joomla 2.5. Была установлена reCaptcha, но перестала работать. Поставить новую или починить существующую.

Joomla
7 лет назад
Annel
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
Отличная работа! Очень быстро сделано! Буду обращаться еще.
Спасибо за проект! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад