Разработать продающую инфографику для рукодельного набора 'Сердечки'. Включить заголовок на красном фоне, преимущества набора и логотип японского бисера TOHO. Использовать одно из фото на модели. Убедиться, что инфографика соответствует единому стилю.
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется настроить таргетированную рекламу в Instagram для аккаунта с женской аудиторией, ориентируясь на их мужчин-подписчиков. Необходимо продемонстрировать процесс настройки рекламы, чтобы заказчик мог увидеть все этапы.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно перерисовать логотип рукодельного интернет-магазина, хочется его немного «осовременить». Новый логотип должен быть узнаваем, нужно сохранить из старого все детальки над названием, сохранить оранжевый цвет названия, но можно изменить его тональность (в сторону персикового, например). Остальное можно ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется интернет-магазин на Joomla 3.9.10. Нужно сделать: 1) Поставить новый шаблон на сайт и немного доработать (поменять цвета меню и сделать выплывающими подпункты, подбить разметку, если понадобится, чуть-чуть отредактировать отображение в мобильной версии). ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Установить вот такой шаблон http://joomla.vinagecko.net/t/vina_vanesa/index.php/home/home-5 на интернет-магазина на Joomla 3.9.10, поменять цвета меню и сделать выплывающими подпункты, подбить разметку, если понадобится. Немного отредактировать отображение в мобильной версии.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно отрисовать детали для последующего изготовления на заводе. Формат файла не важен, главное, чтобы были видны размеры. Видео пришлю по запросу, здесь не прикрепляется.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно нарисовать логотип для рукодельного интернет-магазина. Предположительно хомяк, запихивающий в рот клубок. Есть прототип. Желательно за эти выходные.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Поставить фильтр товаров на сайт интернет-магазина на Joomla + JoomshoppingЗавершен5 лет назад
Обновить сайт Joomla 2.5 + Joomshopping 3.20 до последней версии.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Обновить сайт Joomla 2.5 + Joomshopping 3.20 до последней версии.Завершен6 лет назад
На сайте периодически возникают проблемы с оформлением заказа (joomla 2.5.24). То клиент не может положить товар в корзину, то не может завершить заказ из-за того, что зацикливается на одном шаге корзины, т.е. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется установить защиту от автоматических регистраций на двух интернет-магазинах на Joomla 2.5. Была установлена reCaptcha, но перестала работать. Поставить новую или починить существующую.Завершен7 лет назад
Требуется установить защиту от автоматических регистраций на двух интернет-магазинах на Joomla 2.5. Желательно такую, где надо ставить галочку "Я не робот".Интернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Придумать название для интернет-магазина Натуральной чешской косметики cz-kosmetika.ru Нужно, чтобы название ассоциировалось с чем-то натуральным, природным, возможно лечебным. Очень желательно чтобы в названии присутствовали слова или корни слов: чешский, карловарский, карловы вары, ...Нейминг и Слоганы49 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно придумать название и разработать логотип для интернет-магазина Натуральной чешской косметики, косметики из Карловых Вар. Адрес сайта в приложении.Нейминг и Слоганы26 заявокЗакрыт10 лет назад
Поставить модуль оплаты RBCmoney + сделать правки по сайту (см. файл). Joomshopping 3.20.2/Joomla 2.5.3Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Обновить версию Joomshopping с 3.6.0 до 3.18 или выше (версия Joomla 2.5.3) + поправить шаблонВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется настроить синхронизацию товаров на складе из 1С с интернет-магазином на Joomla 2.5/Joomshopping 3.18.4Завершен10 лет назад