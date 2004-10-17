Annel

Анна Annel

 
40 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

___jene4ka
Евгения 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
3 года назад
Инфографика для маркетплейса - 1 фото
Определенно рекомендую к сотрудничеству! Общаться легко, Анна четко знала, какой дизайн хотела и мне удалось попасть в ее пожелания почти с первого раза. Обсудили все возможные варианты оформления карточки, совместно подобрали иконки и в итоге получилась отличная карточка товара! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Желаю всем таких заказчиков, спасибо за классный конкурс!
Очень рада, что нашла Евгению! Женя обладает редким талантом СЛЫШАТЬ пожелания заказчика и внимательно читать все требования, а также замечательным вкусом и чувством прекрасного, благодаря чему карточка товара получилась очень красивой и эстетичной. Очень здорово, что Женя проявляет инициативу и предлагает много вариантов на выбор и делает все очень быстро. Обязательно буду обращаться еще!
Ответный отзыв
danny-boy
Даниил 
42 года
19 лет в сервисе
Был
год назад
$350
10 баллов
4 года назад
Работы по сайту Joomla + Joomshopping
Joomla
Сотрудничество с Анной понравилось. Было интересно поработать с человеком дела, который ставит задачи по существу, а не для галочки. Приятное общение, заказчик прислушивается к доводам. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Я крайне довольна работой Даниила! Хотя проект претерпел изменения от обновления шаблона до переноса сайта на другую платформу - это был самый лучший вариант, который (я уже сейчас чувствую) дает толчок к дальнейшему развитию моего магазина. Вообще замечательно, что Даниил не бездумно выполняет пожелания заказчика, а всегда предлагает самый лучший и рациональный вариант. И не боится сложностей, а скрупулезно разбирается с каждой проблемой. Отличный специалист в своем деле и всегда все четко, по полочкам!
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SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать логотип для рукодельного сайта
Анна, благодарю вас за приятное сотрудничество и интересный проект :) Успеха вашему бизнесу!
Спасибо огромное за Вашу работу! Все сделано очень быстро, как мне и было нужно, не подвели! Логотип прекрасный, буду обращаться еще.
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eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Поставить фильтр товаров на сайт интернет-магазина
Joomla
Взаимодействие по проекту, как всегда, отличное. Продолжаем сотрудничать!
Обращаюсь не первый раз и опять очень довольна выполненной работой. Все четко и в срок, исполнитель всегда на связи.
Ответный отзыв
eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Обновить Joomla 2.5
Joomla
Сотрудничество продолжаем, полёт нормальный! ))
Как я рада, что Вас нашла! Работа сделана на отлично, все четко и быстро. Ну профи, что сказать! Теперь только Вы!
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