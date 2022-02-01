Настроить таргет в Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок596 просмотров
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Есть свой аккаунт в Instagram с женской аудиторией, нужно настроить рекламу, нацеленную на их мужей или просто их мужчин подписчиков, и показать мне процесс настройки.

2 года назад
Annel
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
год назад