SMM менеджер для ведения продвижения в социальных сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок754 просмотра
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Продвижение, ведение Инстаграм FB/ целевая реклама.

Это надолго, поэтому хотелось бы , что бы будущему коллеге нравились производственные и технологические направленности по обработке пластика, дерева, металла.  Столяр-макетчик , потерявший пару пальцев  в мебельном цеху, решивший сменить профессию, - идеальный вариант . ))))

Контента много. 

2 года назад
TilusSD45
Дмитрий 
48 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад