Доброго. Для Андроид приложения требуется создать и настроить рекламу на Facebook. Регион: США, Британия, Австралия, Испания.
SMM менеджер для ведения продвижения в социальных сетях
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Продвижение, ведение Инстаграм FB/ целевая реклама.
Это надолго, поэтому хотелось бы , что бы будущему коллеге нравились производственные и технологические направленности по обработке пластика, дерева, металла. Столяр-макетчик , потерявший пару пальцев в мебельном цеху, решивший сменить профессию, - идеальный вариант . ))))
Контента много.
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