Таргетированная реклама для блога в инстаграм

Ищут таргетолога для рекламы блога в инстаграм

Ищу опытного, ответственного таргетолога на долгий срок сотрудничества от года и более. Для рекаламы фитнес блога в инстаграм. Если после 1 месяца работы сработаемся то можно будет обсудить все условия сотрудничества.

В последующим нужна будет воронка продаж. Главным критерием работы это приход подписчиков в блог не более 50р за человека.