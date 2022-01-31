Таргетированная реклама для блога в инстаграм

$700
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок644 просмотра
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Ищут таргетолога для рекламы блога в инстаграм

Ищу опытного, ответственного таргетолога на долгий срок сотрудничества от года и более. Для рекаламы фитнес блога в инстаграм. Если после 1 месяца работы сработаемся то можно будет обсудить все условия сотрудничества.

В последующим нужна будет воронка продаж. Главным критерием работы это приход подписчиков в блог не более 50р за человека. 

2 года назад
guest_16437094683888
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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