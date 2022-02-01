Нужен SMM специалист интернет магазина, для платной консультации

Всем привет уважаемые специалисты, нужен платная консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом.

Нужен SMM специалист который узко специализирована продажа через фейсбук для интернет магазина.

Надо проконсультировать как правильно создать структур Р.К, правильно настроит таргет, динамический ретаргет, структуру карточек, те кто оставил заказы в корзине, пиксел, аналитика и масштабирование, готов обсудит все детали сделки

Перед откликом напишите (59) что бы я понял что вы дочитали объявление и отправьте портфолио.

Просьба новичкам и без отзывов не обращаться.

C меня своевременная оплата и хороший отзыв.