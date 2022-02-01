Нужен SMM специалист интернет магазина, для платной консультации

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен6 заявок1114 просмотров
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Всем привет уважаемые специалисты, нужен платная консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом.

Нужен SMM специалист который узко специализирована продажа через фейсбук для интернет магазина.

Надо проконсультировать как правильно создать структур Р.К, правильно настроит таргет, динамический ретаргет, структуру карточек, те кто оставил заказы в корзине, пиксел, аналитика и масштабирование, готов обсудит все детали сделки

Перед откликом напишите (59) что бы я понял что вы дочитали объявление и отправьте портфолио.

Просьба новичкам и без отзывов не обращаться. 

C меня своевременная оплата и хороший отзыв.

2 года назад
Gevor-Abrahamyan
31 годАрмения
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
6 дней назад
2 года назад
$30
1 день
Быстро, качественно и согласно моим требованиям, рекомендую, как отличного специалиста в своей сфере работы.
Все отлично. Рекомендую! Работаем не первый раз.