Настроить инста шоп

Требуется СММ Менеджер, кто будет делать дизайн постов и сториз (2 раза в день)или реелз, смотря что актуально на данный момент.- т.е. ведение инстаграм аккаунта а так же продвижение (но позже) Дайте пожалуйста знать, какие ...