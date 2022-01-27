Настроить инста шоп

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки1247 просмотров
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[table]ЗадачаНеобходимо настроить инста шоп с 0 в существующем аккаунте

до 30 товаров

+ сделать новый кабинет для оплаты

доступы предоставить не сможем, нужно подготовить все материалы и инструкцию и удаленно онлайн настроить с собственником

прошу откликаться специалистов с опытом[/table]

2 года назад
guest_16434500500127
2 года в сервисе
Был
2 года назад