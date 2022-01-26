Дискорд - привлечение аудитории

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки645 просмотров
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Привлечение подписчиков из групп конкурентов по НФТ тематике. Оплата за каждого качественного подписчика + процент от продаж . Скидывайте ваши предложения и какими стратегиями вы умеете пользоваться в телеграмм. Без предложения , заказы сразу отменяются

2 года назад
xaminkax
Амина 
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад