Нужен преподаватель

Уточните стоимость и сроки. Вводные: Есть аккаунт в инстаграм, есть настроенный аккаунт в FB. В FB уже занесена база номеров телефонов из CRM. В instagram уже опубликован пост с конкурсом. Нужно сделать: Необходимо показать как это делается и настроить рекламу ...