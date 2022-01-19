Управление репутацией

Есть продукт (gba.business.ru) от группы компаний Актион Медиа.

Необходима работа с негативом на отзовиках, но не просто вытеснение негативных отзывов, а работа с возражениями из серии (пишу тезисно):

- Сожалеем, что произошла данная ситуация! Мы очень серьезно относимся к качеству проставляемых услуг. Для более предметного разговора пришлите, пожалуйста, номер договора что-бы мы могли более детально вникнуть в суть вашей проблемы.

- Далее клиент отвечает нам и мы передаем ответ в службу контроля качества для урегулирования ситуации.

Т.е. нужно будет не просто убирать на 2-3 страницу отзовика негатив, а действительно работать.

+ Мониториг упоминания бренда в соцсетях.