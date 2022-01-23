Настройка таргетированной рекламы в ФБ+Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен12 заявок865 просмотров
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Нужно настроить рекламу в фб + инстаграм. Тематика (магазин по продаже часов). 

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2 года назад
dpapeta
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
6 дней назад
2 года назад
$200
3 дня
Работа выполнена в срок и очень качественно. Александр сделал намного больше чем я планировал. По срокам вложился даже раньше чем обещал. Очень ответственный и профессиональный исполнитель. Однозначно рекомендую! Продолжаем работу дальше.
Оплата в срок. Задача четкая и понятная. Рекомендую.