Продвижение личного бренда в инстаграмм

Необходимо сделать контент план на месяц для продвижения личного бренда. Я занимаюсь строительством, фотографий и видео объектов у меня много. Желательно чтобы кандидат был технически грамотным так, как надо писать тексты например к фото современных грязе защитных покрытий, к современным обоям сделанным из пленки ПВХ, к фото монолитных работ, бетонным полам, к видео проектов в 3d, могу надиктовывать базовую информацию по каждой фотке примерный объем 20 постов на месяц. Информация в каждом посте должна как-то анансировать следующий, чтобы людям было интересно читать. Аудитория это строители, те кто хотят, что-то построить, те кто хотят жить в частном доме, кому интересно узнавать, что то новое и любоваться красивыми картинками.