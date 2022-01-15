Добрый день! В связи с расширением штата сотрудников в Германии, необходимо сделать email рассылку для поиска новых кандидатов на ряд вакансий по моей базе. (если у вас есть email базы адресов жителей Германии, я рассмотрю это ...
SMM менеджер для продвижения в социальных сетях
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Нужен SMM менеджер для продвижения в социальных сетях консалтинговой организации в сфере государственных закупок. Основная цель раскрутить в соцсетях страницы с уникальным контентом и привлечь на них целевую аудиторию для продажи наших услуг.
С учетом того, что наше направление деятельности очень специфическое, нас в первую очередь интересует схема привлечения клиентов путем отслеживания в соцсетях запросов на информацию о гос. закупках и заходов на страницы наших конкурентов и направления данным пользователям информации о нас со ссылками на наши страницы.
Нужны следующие услуги:
• Оформлять и вести страницы в соцсетях с уникальным дизайном: Инстаграм, Контакт, Фейсбук и своевременно наполняя их качественным интересным контентом (информацию и темы для формирования постов и т.п. будет предоставлять сам Клиент, ее необходимо будет дорабатывать, оформлять в соответствующем стиле и размещать, в необходимом объеме);
• Разработать стратегию продвижения услуг, создавать медиа и контент-планы;
• Готовить отчеты по аккаунтам и продвижению (информация об объеме размещенного контента, количестве новых подписчиков и отписок, данные по репостам и т.д.);
• Анализировать активность конкурентов в социальных сетях;
• Мониторить и анализировать информационное поле, следить за новостями отрасли гос. закупок касаемо ее продвижения в соцсетях и отслеживать новейшие тенденции, касающиеся рекламы данного направления деятельности;
• Отслеживать обращения подписчиков и сообщать о них Клиенту (поддерживать обратную связь с подписчиками и вовлекать их в активности будет Клиент).
Нужен специалист с умениями и навыками в интернет-маркетинге и пониманием специфики соцсетей, а также специфики сферы услуг по сопровождению в государственных закупках.
Наша организация находится в Москве. Работаем уже много лет.
Мы рассматриваем кандидатуры специалистов кто готов периодически встречаться и обсуждать нюансы работы на живых встречах.
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