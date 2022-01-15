Нужен SMM менеджер для продвижения в социальных сетях консалтинговой организации в сфере государственных закупок. Основная цель раскрутить в соцсетях страницы с уникальным контентом и привлечь на них целевую аудиторию для продажи наших услуг.

С учетом того, что наше направление деятельности очень специфическое, нас в первую очередь интересует схема привлечения клиентов путем отслеживания в соцсетях запросов на информацию о гос. закупках и заходов на страницы наших конкурентов и направления данным пользователям информации о нас со ссылками на наши страницы.

Нужны следующие услуги:

• Оформлять и вести страницы в соцсетях с уникальным дизайном: Инстаграм, Контакт, Фейсбук и своевременно наполняя их качественным интересным контентом (информацию и темы для формирования постов и т.п. будет предоставлять сам Клиент, ее необходимо будет дорабатывать, оформлять в соответствующем стиле и размещать, в необходимом объеме);

• Разработать стратегию продвижения услуг, создавать медиа и контент-планы;

• Готовить отчеты по аккаунтам и продвижению (информация об объеме размещенного контента, количестве новых подписчиков и отписок, данные по репостам и т.д.);

• Анализировать активность конкурентов в социальных сетях;

• Мониторить и анализировать информационное поле, следить за новостями отрасли гос. закупок касаемо ее продвижения в соцсетях и отслеживать новейшие тенденции, касающиеся рекламы данного направления деятельности;

• Отслеживать обращения подписчиков и сообщать о них Клиенту (поддерживать обратную связь с подписчиками и вовлекать их в активности будет Клиент).

Нужен специалист с умениями и навыками в интернет-маркетинге и пониманием специфики соцсетей, а также специфики сферы услуг по сопровождению в государственных закупках.

Наша организация находится в Москве. Работаем уже много лет.

Мы рассматриваем кандидатуры специалистов кто готов периодически встречаться и обсуждать нюансы работы на живых встречах.