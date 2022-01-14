Необходимо составить реестр блогеров YouTube России, которые ведут свои каналы по теме бизнес, инвестиции. Более конкретные темы будут даны в чате при обсуждении. Количество подписчиков блогеров в пределах от 5 до 50 000 человек. Канал ...
Составление и публикации постов в Twitter и статей в Medium.
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Требуется SMM специалист, для составления и публикации постов в Twitter и статей в Medium. Тематика - NFT игра. Оплата сдельная, за материал. Обязателен опыт работы, с схожей тематикой. Знания в области игр с NFT и моделью Play-to-Earn
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