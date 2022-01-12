Контент менеджер

$1000
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт13 заявок1313 просмотров
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Наше рекламное агентство "Компас Медиа"в связи с открытием нового филиала проводит набор сотрудников на должность «Контент-Менеджер »

Можно без опыта, всему обучаем и показываем.

Кто заинтересован вакансией пишите нам в вацап +79062799003

Условия:

-Удаленная работа

-Полная ставка или подработка

− ЗП раз в неделю + бонусы

− График работы довольно гибкий

− Возможность развиваться вместе с компанией

2 года назад
guest_1641340074646
2 года в сервисе
Был
2 года назад