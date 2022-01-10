Реестр блогеров YouTube

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт7 заявок835 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо составить реестр блогеров YouTube России, которые ведут свои каналы по теме бизнес, инвестиции. Более конкретные темы будут даны в чате при обсуждении.

Количество подписчиков блогеров в пределах от 5 до 50 000 человек. Канал должен быть живой не заброшенный.

Файл для заполнения прилагается.

Все ссылки должны открываться.

Цена за одного блогера в пределах 25 руб

2 года назад
kharl_group
Ольга 
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад