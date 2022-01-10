Необходимо сделать оформление профилей в социальных сетях (facebook, instagram, vk), сделать и разместить посты и сториз под основные услуги. Тематика: уборка помещений (клининг). подробности лучше обсудить в телеграм (в профиле).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо составить реестр блогеров YouTube России, которые ведут свои каналы по теме бизнес, инвестиции. Более конкретные темы будут даны в чате при обсуждении.
Количество подписчиков блогеров в пределах от 5 до 50 000 человек. Канал должен быть живой не заброшенный.
Файл для заполнения прилагается.
Все ссылки должны открываться.
Цена за одного блогера в пределах 25 руб
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