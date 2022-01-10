Поиск блогеров в Инстаграм

Поиск потенциальных партнеров-блогеров на площадке Инстаграм для последующего сотрудничества. Поиск осуществляется по прописанным параметрам. В день необходимо находить не менее 50 контактов и записывать на Google Disc.

Требования:

Иметь ПК, ноутбук или смартфон. Коммуникация с агентствами блогеров. Умение пользоваться парсерами.