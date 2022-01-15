Email рассылка в Германии

Добрый день!

В связи с расширением штата сотрудников в Германии, необходимо сделать email рассылку для поиска новых кандидатов на ряд

вакансий по моей базе. (если у вас есть email базы адресов жителей Германии, я рассмотрю это предложение)

Необходим высокий инбокс

Отчетность

Жду ваши предложения и стоимость за работу.

Интересует долгосрочное сотрудничество